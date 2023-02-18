Mamadou Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Traore 3 Ekim 1994 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Sekou Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Traore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Mamadou Traore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Traore'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2015 yılında Platense FC

1 Temmuz 2016 yılında Alta de Lisboa

3 Ocak 2017 yılında Marítimo B

1 Temmuz 2018 yılında Marítimo A23

1 Temmuz 2020 yılında Torreense

2 Temmuz 2021 yılında CF Estrela

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Mamadou Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Traore şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mamadou Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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