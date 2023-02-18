Nemanja Ljubisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Ljubisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Ljubisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Ljubisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Ljubisavljevic 26 Kasım 1996 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Љубисављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Ljubisavljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Ljubisavljevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Ljubisavljevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Ljubisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Ljubisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Ljubisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Ljubisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jagodina

2 Ocak 2016 yılında Tabane

31 Aralık 2016 yılında Jagodina

1 Şubat 2017 yılında Radnicki Nis

2 Şubat 2017 yılında Dinamo Vranje

10 Nisan 2017 yılında Radnicki Nis

11 Ağu 2017 yılında HNK Gorica

24 Ocak 2020 yılında Zalgiris

24 Ocak 2023 yılında Vojvodina

Nemanja Ljubisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Ljubisavljevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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