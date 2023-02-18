Radomir Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radomir Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radomir Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radomir Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radomir Milosavljevic 28 Temmuz 1992 tarihinde Ćuprija şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Радомир Милосављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radomir Milosavljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Assist di Petar Strugar yapmaktadır. Radomir Milosavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radomir Milosavljevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radomir Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radomir Milosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radomir Milosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radomir Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mladost

1 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

3 Ocak 2018 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2022 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Radomir Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radomir Milosavljevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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