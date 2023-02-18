Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Nikolic 19 Ekim 1992 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Nikolic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Nemanja Nikolic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nikolic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OFK Grbalj

25 Şubat 2013 yılında Rostov II

5 Ağu 2016 yılında Aktobe

24 Ocak 2017 yılında Spartak

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

17 Ağu 2019 yılında Vojvodina

31 Aralık 2019 yılında Partizan

24 Ocak 2020 yılında Spartak

23 Ekim 2020 yılında Partizan

24 Ekim 2020 yılında Al-Raed

31 Mart 2021 yılında Tobol Kostanay

18 Eylül 2021 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Nemanja Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Nikolic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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