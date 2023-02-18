Ranko Puskic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranko Puskic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranko Puskic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranko Puskic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranko Puskic 10 Mart 2000 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ранко Пушкић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranko Puskic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ranko Puskic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ranko Puskic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ranko Puskic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranko Puskic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ranko Puskic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranko Puskic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Kabel Novi Sad

17 Ocak 2022 yılında Vojvodina

Ranko Puskic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranko Puskic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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