Marko Bjekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bjekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bjekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bjekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bjekovic 21 Eylül 2000 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Марко Бјековић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bjekovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Bjekovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marko Bjekovic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Bjekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bjekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Bjekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bjekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina

10 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2020 yılında Vojvodina

Marko Bjekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bjekovic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Marko Bjekovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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