Mathias Fjortoft Lovik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Fjortoft Lovik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Fjortoft Lovik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Fjortoft Lovik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Fjortoft Lovik 6 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Johan Fjørtoft Løvik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Fjortoft Lovik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Mathias Fjortoft Lovik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Molde FK futbol takımında oynamaktadır. Molde FK takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Fjortoft Lovik'nin Molde FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mathias Fjortoft Lovik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Fjortoft Lovik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Fjortoft Lovik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Fjortoft Lovik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Molde FK II

11 Ocak 2022 yılında Molde

Mathias Fjortoft Lovik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Fjortoft Lovik şuan Molde FK takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mathias Fjortoft Lovik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Molde FK (-2021)

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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