Mehmet Kaan Turkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Kaan Turkmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Kaan Turkmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Kaan Turkmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Kaan Turkmen 25 Ekim 2000 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Kaan Turkmen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Mehmet Kaan Turkmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehmet Kaan Turkmen'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Kaan Turkmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/trkmn.23/

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Mehmet Kaan Turkmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Kaan Turkmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Kaan Turkmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Kaan Turkmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2016 yılında Ankara Adliye

8 Ağu 2018 yılında Adana Demir U21

1 Temmuz 2019 yılında Adana Demirspor

29 Ağu 2019 yılında Tarsus İY

3 Ağu 2020 yılında Adana Demirspor

18 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

27 Ocak 2021 yılında Adana Demirspor

1 Şubat 2021 yılında Nevşehir Bld

18 Ağu 2021 yılında Kızılcabölük

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

8 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Mehmet Kaan Turkmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Kaan Turkmen şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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