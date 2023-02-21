Michal Fukala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Fukala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Fukala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Fukala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Fukala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Fukala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Fukala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Fukala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Fukala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Fukala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Fukala 22 Ekim 2000 tarihinde Frýdek-Místek şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Fukala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Michal Fukala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 4 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Michal Fukala'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Fukala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Fukala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Fukala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Fukala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Frydek-Mistek

4 Temmuz 2018 yılında Slovan Liberec

Michal Fukala kimdir

Michal Fukala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Fukala şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (2009 - 2010)
MFK Frýdek-Místek (2010 - 2017)

Michal Fukala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Michal Fukala nereli

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