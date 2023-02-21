İmad Rondic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Rondic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Rondic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Rondic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Rondic 16 Şubat 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Imad Rondić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Rondic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İmad Rondic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İmad Rondic'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmad Rondic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Rondic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Rondic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Rondic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2014 yılında Olimpik U17

27 Temmuz 2016 yılında FK MDK U19

2 Ağustos 2017 yılında Sarajevo U19

8 Ocak 2018 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2018 yılında Slavia Prag B

17 Ocak 2020 yılında Slovan Liberec

İmad Rondic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Rondic şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

İmad Rondic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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