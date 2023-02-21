Theodor Gebre Selassie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodor Gebre Selassie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theodor Gebre Selassie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Theodor Gebre Selassie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Theodor Gebre Selassie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodor Gebre Selassie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Theodor Gebre Selassie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodor Gebre Selassie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodor Gebre Selassie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodor Gebre Selassie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodor Gebre Selassie 24 Aralık 1986 tarihinde Třebíč şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Etiyopya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodor Gebre Selassie Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Theodor Gebre Selassie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Theodor Gebre Selassie'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodor Gebre Selassie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TheoGS23

http://instagram.com/theogs23

http://www.facebook.com/pages/Theodor-Gebre-Selassie/240364099351257?fref=

Theodor Gebre Selassie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodor Gebre Selassie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Theodor Gebre Selassie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodor Gebre Selassie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Jihlava

2 Temmuz 2005 yılında Velke Mezirici

31 Aralık 2005 yılında Jihlava

25 Eylül 2007 yılında Slavia Prag

16 Eylül 2008 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2021 yılında Slovan Liberec

Theodor Gebre Selassie kimdir

Theodor Gebre Selassie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodor Gebre Selassie şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Velké Meziříčí (1993-1998), FC Vysočina Jihlava (1998-2005)

Theodor Gebre Selassie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 3 gol atmıştır.

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Theodor Gebre Selassie nereli

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