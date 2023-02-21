Jan Mikula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Mikula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Mikula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Mikula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Mikula 5 Ocak 1992 tarihinde Havlíčkův Brod şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Mikula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Mikula Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Jan Mikula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jan Mikula'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Mikula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Mikula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Mikula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Mikula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2013 yılında Jihlava

30 Haziran 2014 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2014 yılında Slavia Prag

27 Ocak 2017 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2017 yılında Slovan Liberec

Jan Mikula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Mikula şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou (1999-2003), FC Vysočina Jihlava (2003-2007), FC Slovan Havlíčkův Brod (2007), SK Slavia Praha (2007-2010)

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