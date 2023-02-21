Lukas Cerv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cerv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Cerv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Cerv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Cerv 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Červ şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Cerv Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Cerv'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Cerv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Cerv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Cerv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Cerv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

3 Ağustos 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

Lukas Cerv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Cerv şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Cerv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Xaverov Horní Počernice (2007 - 2008)FK Viktoria Žižkov (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2011)FK Meteor Praha (2011 - 2017)SK Slavia Praha (2017 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.