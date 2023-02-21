Denis Visinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Visinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Visinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Visinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Visinsky 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Denis Višinský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Visinsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Denis Visinsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Visinsky'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Visinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Visinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Visinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Visinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

1 Ocak 2021 yılında Slavia Prag B

20 Temmuz 2021 yılında Vlasim

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

31 Ocak 2022 yılında Slovan Liberec

Denis Visinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Visinsky şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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