Karol Meszaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Meszaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Meszaros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karol Meszaros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karol Meszaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Meszaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karol Meszaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Meszaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karol Meszaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karol Meszaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karol Meszaros 25 Temmuz 1993 tarihinde Galanta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karol Meszaros Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Karol Meszaros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Karol Meszaros'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karol Meszaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karol Meszaros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Karol Meszaros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karol Meszaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Slo. Bratislava

7 Ocak 2013 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2013 yılında Slo. Bratislava

28 Ocak 2016 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2016 yılında Debrecen

18 Ocak 2017 yılında Haladás

31 Aralık 2017 yılında Debrecen

18 Ocak 2018 yılında Haladás

22 Temmuz 2019 yılında Újpest FC

17 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

1 Temmuz 2021 yılında Slovan Liberec

Karol Meszaros kimdir

Karol Meszaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karol Meszaros şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Slovan Bratislava (bis 12/2011)

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Karol Meszaros nereli

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