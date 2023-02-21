Hugo Jan Backovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Jan Backovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Jan Backovsky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Jan Backovsky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Jan Backovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Jan Backovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Jan Backovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Jan Backovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Jan Backovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Jan Backovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Jan Backovsky 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Jan Bačkovský şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Jan Backovsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Jan Backovsky'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Jan Backovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Jan Backovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Jan Backovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Jan Backovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Praha B

17 Temmuz 2018 yılında Vlasim

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag

18 Temmuz 2019 yılında Vlasim

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

20 Ağustos 2020 yılında Bohemians 1905

8 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

9 Ocak 2023 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Hugo Jan Backovsky kimdir

Hugo Jan Backovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Jan Backovsky şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Viktoria Žižkov (2006 - 2007)
ABC Braník (2007 - 2008)
AC Sparta Praha (2008 - 2018)
SK Sparta Krč (2010)

Hugo Jan Backovsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hugo Jan Backovsky nereli

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