Gigli Ndefe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gigli Ndefe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gigli Ndefe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gigli Ndefe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gigli Ndefe 2 Mart 1994 tarihinde Weert şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Angola,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Gigli Nsungani Ndefe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gigli Ndefe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Gigli Ndefe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gigli Ndefe'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gigli Ndefe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gigli Ndefe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gigli Ndefe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gigli Ndefe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Eendracht Aalst

9 Ağustos 2013 yılında FC Oss

30 Haziran 2014 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2014 yılında SCE Aalst U21

1 Temmuz 2015 yılında RKC Waalwijk

5 Temmuz 2019 yılında Karvina

13 Ocak 2021 yılında Banik Ostrava

15 Şubat 2023 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Gigli Ndefe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gigli Ndefe şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Asse-Zellik, SK Lebeke-Aalst, SC Eendracht Aalst (2005-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.