Lubomir Tupta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Tupta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubomir Tupta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lubomir Tupta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lubomir Tupta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Tupta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubomir Tupta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubomir Tupta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubomir Tupta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubomir Tupta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubomir Tupta 27 Mart 1998 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ľubomír Tupta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubomir Tupta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Lubomir Tupta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lubomir Tupta'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lubomir Tupta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lubot11/

Lubomir Tupta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubomir Tupta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lubomir Tupta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubomir Tupta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Catania Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Catania U19

31 Ağustos 2015 yılında Verona U19

30 Haziran 2016 yılında Catania U19

1 Temmuz 2016 yılında Verona U19

1 Temmuz 2018 yılında Hellas Verona

11 Ocak 2020 yılında Wisla Krakow

20 Temmuz 2020 yılında Hellas Verona

5 Ekim 2020 yılında Ascoli

9 Şubat 2021 yılında Hellas Verona

10 Şubat 2021 yılında FC Sion

30 Haziran 2021 yılında Hellas Verona

17 Ağustos 2021 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

1 Eylül 2022 yılında Pescara

2 Şubat 2023 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Pescara

Lubomir Tupta kimdir

Lubomir Tupta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubomir Tupta şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Slovan Sabinov (2009-2011), 1. FC Tatran Prešov (2011-2014), Calcio Catania (2014-2015)

Lubomir Tupta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lubomir Tupta nereli

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