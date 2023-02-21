Matyas Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Kozak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Kozak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Kozak 4 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Kozák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Kozak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Matyas Kozak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Kozak'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matyas Kozak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Kozak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Kozak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Kozak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

19 Ağustos 2020 yılında Teplice

31 Aralık 2020 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Praha B

Matyas Kozak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Kozak şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matyas Kozak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Motorlet Praha (2007 - 2012)AC Sparta Praha (2012 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

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