Mohamed Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Doumbia 25 Aralık 1998 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Doumbia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Mohamed Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Doumbia'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2018 yılında Dukla Prag

17 Şubat 2022 yılında Slovan Liberec

Mohamed Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Doumbia şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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