Marios Pourzitidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Pourzitidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Pourzitidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Pourzitidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Pourzitidis 8 Mayıs 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Πουρζιτίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Pourzitidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Marios Pourzitidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 27 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Marios Pourzitidis'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Pourzitidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Pourzitidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Pourzitidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Pourzitidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2017 yılında Platanias U20

21 Ağustos 2018 yılında Platanias

29 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında Slovan Liberec

Marios Pourzitidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Pourzitidis şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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