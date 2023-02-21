Matej Valenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Valenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Valenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Valenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Valenta 9 Şubat 2000 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Valenta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Valenta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Valenta'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Valenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Valenta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Valenta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Valenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

5 Ocak 2019 yılında Usti nad Labem

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

3 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

2 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

1 Eylül 2022 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Matej Valenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Valenta şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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