İvan Varfolomeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Varfolomeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Varfolomeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Varfolomeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Varfolomeev 24 Mart 2004 tarihinde Simferopol şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Варфоломєєв Іван Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Varfolomeev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Varfolomeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Varfolomeev'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Varfolomeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Varfolomeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Varfolomeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Varfolomeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2020 yılında Rukh Lviv U19

31 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

İvan Varfolomeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Varfolomeev şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İvan Varfolomeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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