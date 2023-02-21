Dominik Preisler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Preisler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Preisler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Preisler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Preisler 20 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Preisler Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Dominik Preisler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Preisler'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Preisler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Preisler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Preisler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Preisler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Dukla B

1 Ocak 2015 yılında Dukla Prag

5 Eylül 2018 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Dukla Prag

13 Ocak 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2021 yılında Dukla Prag

13 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

25 Temmuz 2022 yılında Slovan Liberec

Dominik Preisler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Preisler şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Háje Jižní Město (2002 - 2003)ČAFC Praha (2003 - 2005)FC Bohemians Praha 1905 (2005 - 2009)FK Dukla Praha (2009 - 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.