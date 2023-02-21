Victor Olatunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Olatunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Olatunji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Olatunji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Olatunji 5 Eylül 1999 tarihinde Sokoto şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Oluyemi Olatunji şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Olatunji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EPF SPORT yapmaktadır. Victor Olatunji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Olatunji'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Olatunji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Olatunji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Olatunji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Olatunji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2017 yılında Inter Bratislava

12 Şubat 2019 yılında Podbrezova

8 Ağustos 2019 yılında SV Mattersburg

30 Haziran 2020 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2020 yılında SV Mattersburg

1 Ağustos 2020 yılında Lagos Islanders

9 Eylül 2020 yılında Alki Oroklini

30 Haziran 2021 yılında Lagos Islanders

1 Temmuz 2021 yılında AEK Larnaca

23 Ocak 2023 yılında Slovan Liberec

29 Haziran 2023 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2023 yılında Lagos Islanders

Victor Olatunji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Olatunji şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.