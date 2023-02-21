Filip Prebsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Prebsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Prebsl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Prebsl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Prebsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Prebsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Prebsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Prebsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Prebsl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Prebsl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Prebsl 4 Mart 2003 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Prebsl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Filip Prebsl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Prebsl'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Prebsl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Prebsl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Prebsl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Prebsl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

8 Şubat 2021 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2021 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

20 Temmuz 2021 yılında Vlasim

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

18 Şubat 2022 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Filip Prebsl kimdir

Filip Prebsl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Prebsl şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Třeboradice (2009-2015), SK Slavia Praha (2015-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Filip Prebsl nereli

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