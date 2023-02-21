Ondrej Lehoczki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Lehoczki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Lehoczki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Lehoczki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Lehoczki 10 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Lehoczki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Lehoczki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Ondrej Lehoczki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ondrej Lehoczki'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Lehoczki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Lehoczki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Lehoczki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Lehoczki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Liberec B

3 Ağustos 2015 yılında Varnsdorf U21

30 Haziran 2016 yılında Sl. Liberec B

1 Ocak 2019 yılında Slovan Liberec

16 Ağustos 2019 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2021 yılında Slovan Liberec

13 Şubat 2022 yılında Vlasim

31 Aralık 2022 yılında Slovan Liberec

Ondrej Lehoczki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Lehoczki şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Krásná Lípa (2004 - 2009)FK Junior Děčín (2009 - 2012)FC Slovan Liberec (2012 - 2015)

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