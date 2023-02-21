Olivier Vliegen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olivier Vliegen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olivier Vliegen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olivier Vliegen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olivier Vliegen 7 Şubat 1999 tarihinde Bree şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olivier Vliegen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Olivier Vliegen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Olivier Vliegen'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Olivier Vliegen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olivier Vliegen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olivier Vliegen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olivier Vliegen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2018 yılında Sl. Liberec B

1 Ocak 2019 yılında Slovan Liberec

20 Ağustos 2020 yılında Vlasim

31 Aralık 2020 yılında Slovan Liberec

3 Şubat 2021 yılında FK Senica

30 Haziran 2021 yılında Slovan Liberec

Olivier Vliegen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olivier Vliegen şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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