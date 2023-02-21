Dominik Plechaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plechaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Plechaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Plechaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Plechaty 18 Nisan 1999 tarihinde Zvole şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Plechatý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Plechaty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Dominik Plechaty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Plechaty'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Plechaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Plechaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Plechaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Plechaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag

17 Temmuz 2018 yılında Vlasim

31 Aralık 2018 yılında Sparta Prag

8 Temmuz 2019 yılında Jablonec

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

22 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

5 Eylül 2021 yılında Sparta Prag

6 Eylül 2021 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Dominik Plechaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Plechaty şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Plechaty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Zvole (2006 - 2014)FK Motorlet Praha (2014 - 2015)AC Sparta Praha (2015 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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