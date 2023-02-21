Ahmad Ghali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Ghali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Ghali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Ghali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Ghali 23 Haziran 2000 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ahmad Ghali Abubakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Ghali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Ahmad Ghali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Ghali'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Ghali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Ghali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Ghali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Ghali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AS Trencin

27 Ocak 2022 yılında Slovan Liberec

Ahmad Ghali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Ghali şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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