Michael Rabusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Rabusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Rabusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Rabusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Rabusic 17 Eylül 1989 tarihinde Třebíč şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michael Rabušic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Rabusic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michael Rabusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Rabusic'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Rabusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Rabusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Rabusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Rabusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jihlava

1 Ocak 2009 yılında 1. FC Brno

1 Temmuz 2011 yılında Slovan Liberec

31 Ocak 2014 yılında Hellas Verona

12 Ağustos 2014 yılında Perugia

1 Şubat 2015 yılında Hellas Verona

2 Şubat 2015 yılında Crotone

30 Haziran 2015 yılında Hellas Verona

20 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2016 yılında Hellas Verona

2 Ağustos 2016 yılında Jihlava

21 Şubat 2018 yılında Haladás

23 Ağustos 2019 yılında C. Budejovice

15 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

Michael Rabusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Rabusic şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Rabusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Náměšť nad Oslavou (1998-2002), FC Vysočina Jihlava (2002), FC Náměšť nad Oslavou (2003), FC Vysočina Jihlava (2003-2008)

Çek Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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