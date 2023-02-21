Christian Frydek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Frydek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Frydek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Frydek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Frydek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Frydek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Frydek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Frydek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Frydek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Frydek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Frydek 1 Şubat 1999 tarihinde Leverkusen şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Christian Frýdek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Frydek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Slovan Liberec futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Frydek'nin FC Slovan Liberec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Frydek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Frydek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Frydek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Frydek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2017 yılında Sparta Praha B

15 Şubat 2018 yılında Vlasim

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

19 Temmuz 2018 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

17 Temmuz 2019 yılında Hradec Kralove

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

7 Ağustos 2021 yılında Slovan Liberec

Christian Frydek kimdir

Christian Frydek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Frydek şuan FC Slovan Liberec takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2006 - 2016)

Christian Frydek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Frydek nereli

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