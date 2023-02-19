Miguel Barragan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Barragan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Barragan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Barragan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Barragan 12 Şubat 1999 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Felipe Barragán Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Barragan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GTA yapmaktadır. Miguel Barragan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Barragan'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Barragan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Barragan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Barragan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Barragan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

8 Ocak 2022 yılında Valledupar

Miguel Barragan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Barragan şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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