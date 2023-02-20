Mohamed Al Thani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Thani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Thani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Thani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Thani 10 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Thani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Al Thani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Thani'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Thani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Thani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Al Thani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Thani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Thani şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.