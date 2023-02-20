Mohamed Youla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Youla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Youla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Youla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Youla 17 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Youla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Youla'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Youla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Youla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Youla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Youla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında BK Forward

4 Şubat 2022 yılında GAIS

28 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Mohamed Youla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Youla şuan Al-Tai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

BK Forward (-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.