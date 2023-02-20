Mohammed Marzouq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Marzouq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Marzouq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Marzouq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Marzouq 14 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Marzouq Al-Shammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Marzouq Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Marzouq'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Marzouq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Marzouq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Marzouq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Marzouq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Marzouq şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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