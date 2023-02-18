Nik Makovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Makovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Makovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Makovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Makovec 1 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Makovec Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Makovec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Makovec'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Makovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Makovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Makovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Makovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Nik Makovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Makovec şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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