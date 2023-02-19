Rafael Haller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Haller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Haller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Haller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Haller 17 Ağu 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Germán Haller Piloni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Haller Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Rafael Haller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Rafael Haller'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Haller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Haller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Haller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Haller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Danubio FC

Rafael Haller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Haller şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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