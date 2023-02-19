Sergio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Rodriguez 5 Ocak 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Gonzalo Rodríguez Budes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Sergio Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Rodriguez'nin Danubio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2005 yılında M. Tel Aviv

1 Ocak 2006 yılında Danubio FC

1 Ocak 2010 yılında Quilmes

30 Haziran 2010 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

30 Haziran 2011 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2011 yılında FC Baniyas

1 Ekim 2011 yılında Wanderers

11 Temmuz 2012 yılında Belgrano

11 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

5 Şubat 2015 yılında Instituto AC

19 Ağu 2016 yılında Ind. Rivadavia

21 Ocak 2019 yılında Rafaela

2 Eylül 2020 yılında Chacarita Jrs

1 Ekim 2020 yılında Danubio FC

Sergio Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Rodriguez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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