Emiliano Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Garcia 19 Ocak 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano García Melgar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 14 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Emiliano Garcia'nin Danubio FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2021 yılında Danubio FC

Emiliano Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Garcia şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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