Lucas Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ferreira 16 Haziran 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Agustín Ferreira Zagas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ferreira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Lucas Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Ferreira'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Progreso

28 Ocak 2022 yılında Danubio FC

Lucas Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ferreira şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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