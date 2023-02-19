Facundo Saravia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Saravia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Saravia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Saravia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Saravia 9 Eylül 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ezequiel Saravia Salvia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Saravia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Saravia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Saravia'nin Danubio FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Saravia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Saravia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Saravia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Saravia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Danubio FC

Facundo Saravia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Saravia şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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