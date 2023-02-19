Diego Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Vera 5 Ocak 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Daniel Vera Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Vera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Vera'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Nacional

1 Ocak 2009 yılında Defensor

1 Ağu 2009 yılında Nacional

1 Temmuz 2010 yılında Liverpool FC

15 Ocak 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

30 Haziran 2011 yılında Liverpool FC

21 Temmuz 2011 yılında Pereira

2 Ocak 2012 yılında Liverpool FC

1 Temmuz 2012 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2012 yılında Liverpool FC

12 Ocak 2013 yılında Rafaela

30 Haziran 2014 yılında Liverpool FC

17 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

15 Temmuz 2015 yılında Independiente

24 Şubat 2017 yılında CA Colón

24 Temmuz 2018 yılında Tigre

15 Temmuz 2019 yılında Curicó Unido

20 Nisan 2021 yılında Defensor

12 Şubat 2022 yılında Racing Club

3 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Diego Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Vera şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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