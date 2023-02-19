Leandro Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Sosa 18 Mart 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Leandro Sosa Otermín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Sosa Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Leandro Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 10 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Leandro Sosa'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Danubio FC

10 Temmuz 2016 yılında Aldosivi

10 Ağu 2017 yılında Danubio FC

9 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi

31 Temmuz 2020 yılında Danubio FC

Leandro Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Sosa şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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