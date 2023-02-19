Guillermo May kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo May Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo May adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo May Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo May 11 Mart 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Guillermo May Bartesaghi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo May Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Guillermo May, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guillermo May'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guillermo May Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo May isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo May Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo May futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2018 yılında Depor Fabril

30 Haziran 2019 yılında Nacional B

1 Ocak 2020 yılında Nacional

17 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

31 Mart 2021 yılında Nacional

14 Ocak 2022 yılında Danubio FC

Guillermo May Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo May şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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