Jose Rio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Rio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Rio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Rio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Rio 31 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Rio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Rio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Rio'nin Danubio FC ile sözleşmesi 5 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jose Rio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Rio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Rio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Rio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Danubio FC

Jose Rio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Rio şuan Danubio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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