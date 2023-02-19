Emiliano Bermudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Bermudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Bermudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Bermudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Bermudez 9 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Bermúdez Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Bermudez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Emiliano Bermudez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Emiliano Bermudez'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Bermudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Bermudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Bermudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Bermudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2017 yılında Cerrito

8 Mart 2018 yılında Danubio B

1 Ocak 2020 yılında Danubio FC

Emiliano Bermudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Bermudez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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