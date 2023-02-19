Santiago Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Romero 15 Şubat 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ernesto Romero Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Romero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Romero'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/coloromero19

http://www.instagram.com/coloromero19/

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Santiago Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Nacional

1 Temmuz 2013 yılında CD Iquique

30 Haziran 2014 yılında Nacional

18 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

4 Ocak 2018 yılında Nacional

14 Ocak 2019 yılında Fortaleza

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2020 yılında Rentistas

9 Kasım 2020 yılında O'Higgins

25 Ocak 2022 yılında Liverpool FC

3 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Santiago Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Romero şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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