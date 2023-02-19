Lucas Monzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Monzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Monzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Monzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Monzon 29 Eylül 2001 tarihinde Jaguarão şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel Monzón Lemos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Monzon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Lucas Monzon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Monzon'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Monzon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasmonzon_3/

Lucas Monzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Monzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Monzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Monzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında Danubio FC

13 Nisan 2021 yılında Wanderers

4 Ağu 2021 yılında Danubio FC

5 Ağu 2021 yılında New York RB

15 Temmuz 2022 yılında Danubio FC

Lucas Monzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Monzon şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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