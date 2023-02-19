Jannenson Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannenson Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannenson Sarmiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannenson Sarmiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannenson Sarmiento 18 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jannenson Alberto Sarmiento Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannenson Sarmiento Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jannenson Sarmiento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jannenson Sarmiento'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jannenson Sarmiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannenson Sarmiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jannenson Sarmiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannenson Sarmiento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2021 yılında Moca FC

31 Aralık 2021 yılında Danubio B

1 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Jannenson Sarmiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannenson Sarmiento şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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